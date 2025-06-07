Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой FPV-дронов на фоне ухудшения качества поставляемой техники. Об этом сообщило BBC, со ссылкой на интервью с офицерами семи боевых бригад.
Согласно данным, представленным BBC, подразделения ВСУ больше не могут использовать прежние объемы дронов из-за дефицита и плохого качества техники. До 80 процентов необходимых аппаратов бойцы вынуждены приобретать самостоятельно. Офицеры жалуются на бюрократию и непрофессионализм в Минобороны, а также на срыв контрактов после реорганизации Агентства оборонных закупок.
— Бойцы вынуждены за свой счет докупать детали для адаптации дронов к условиям фронта — говорится в сообщении.
На передовой нехватку дронов пытаются компенсировать кустарными методами, собирая их из обломков, что приводит к несчастным случаям при изготовлении боеприпасов. Параллельно отмечается рост качества российских БПЛА. По данным Defense Express, производство дронов на Украине сократилось на 40 процентов с начала года.
Президент Франции Эммануэль Макрон потратил все бюджетные средства на поддержку Украины, не оставив ничего для нужд собственной страны и армии. Об этом в июне заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. В мае Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. Он уточнил, что Париж даже изъял проданные другим странам орудия, чтобы передать их Киеву.