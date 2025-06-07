Президент Франции Эммануэль Макрон потратил все бюджетные средства на поддержку Украины, не оставив ничего для нужд собственной страны и армии. Об этом в июне заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. В мае Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. Он уточнил, что Париж даже изъял проданные другим странам орудия, чтобы передать их Киеву.