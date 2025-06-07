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Трамп сделал громкое заявление о причастности Украины к ударам по РФ: «сама дали основание»

Трамп заявил, что Украина сама дала РФ основания нанести массированный удар.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия Украины, по его мнению, предоставили России основания для решительных военных действий. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ну, они дали [президенту России] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: “Вот, теперь будет удар”», — передает издание.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России были успешно отражены.

В ведомстве подчеркнули, что 1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Тогда вражеским атакам подверглись сразу несколько военных аэродромов в регионах России.

Позднее киевский главарь Владимир Зеленский подтвердил причастность украинских спецслужб к террористическим операциям на российской территории, включая атаки на военные аэродромы.