Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия Украины, по его мнению, предоставили России основания для решительных военных действий. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Ну, они дали [президенту России] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: “Вот, теперь будет удар”», — передает издание.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России были успешно отражены.
В ведомстве подчеркнули, что 1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Тогда вражеским атакам подверглись сразу несколько военных аэродромов в регионах России.
Позднее киевский главарь Владимир Зеленский подтвердил причастность украинских спецслужб к террористическим операциям на российской территории, включая атаки на военные аэродромы.