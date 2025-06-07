Сальдо отправили фото его затопленного дома после теракта на Каховской ГЭС

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо накануне годовщины подрыва Каховской ГЭС провокаторы прислали фотографии его разрушенного во время наводнения дома в Херсоне.
На фотографиях двухлетней давности. изображен затопленный микрорайон Херсона, где расположен дом Сальдо.
«Я сам лично строил дом, когда еще был молодым. Прислали, чтобы показать, что и мой дом затоплен», — заявил губернатор, подчеркнув, что ВС РФ освободят всю Херсонскую область и выполнят задачи спецоперации.
Сальдо также отметил, что подобные методы психологического воздействия со стороны противника — это «пропагандистские уловки».
ВСУ осуществили обстрел Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня 2023 года. Прорвавшаяся вода устремилась вниз по течению Днепра, затопив ряд населенных пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из зон подтопления эвакуировали жителей. В результате наводнения были госпитализированы 175 человек, погибли 59.
По словам экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, целью теракта было облегчить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на участки планируемого контрнаступления.
Владимир Сальдо в годовщину разрушения Каховской ГЭС напомнил Киеву, что удары по плотине наносили ВСУ с использованием американских РСЗО HIMARS.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Российский лидер подчеркнул, что диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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