В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

Женщине срочно требовалась пересадка сердца из-за редкого наследственного заболевания, которое ранее было выявлено и у её близких родственников — матери и брата. Она долгое время находилась в листе ожидания и надеялась на чудо. Когда в больницу поступила информация о подходящем доноре, врачи провели срочную трансплантацию сердца. Операция прошла успешно, и теперь Монсеррат постепенно возвращается к нормальной жизни.