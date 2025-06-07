В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

Женщине срочно требовалась пересадка сердца из-за редкого наследственного заболевания, которое ранее было выявлено и у её близких родственников — матери и брата. Она долгое время находилась в листе ожидания и надеялась на чудо. Когда в больницу поступила информация о подходящем доноре, врачи провели срочную трансплантацию сердца. Операция прошла успешно, и теперь Монсеррат постепенно возвращается к нормальной жизни.
Но сердце — лишь один из органов, спасших людей. Донор также пожертвовал печень, почки, лёгкие, поджелудочную железу и другие жизненно важные органы. Его личность не раскрывается. Как отмечают специалисты, такими благотворителями часто становятся люди среднего возраста, погибшие в результате аварии или несчастного случая.
Ранее донор спермы с редкой мутацией стал отцом 67 раз. Мужчина является носителем редкой генетической аномалии, повышающей риск развития рака. Тревожный факт стал очевиден, когда две семьи обратились за помощью в центры репродукции. Причиной послужили онкологические заболевания, развившиеся у их детей. Лаборатория Каспера в ходе анализа установила, что исследуемая мутация, вероятно, приводит к синдрому Ли-Фраумени. Он считается одним из тяжелейших генетических факторов, способствующих развитию рака.