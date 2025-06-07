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В Турции при жертвоприношениях ранены люди

Более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью в Турции в первый день праздника Курбан-байрам из-за травм, полученных при закалывании жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу на своей странице в социальной сети X.

В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек.

Более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью в Турции в первый день праздника Курбан-байрам из-за травм, полученных при закалывании жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу на своей странице в социальной сети X.

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», — написал министр.

По словам главы Минздрава, большинство пострадавших получили порезы и другие травмы во время самостоятельного совершения обряда жертвоприношения. Власти Турции ежегодно напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности и по возможности поручать проведение ритуала специалистам.

6 июня 2025 года в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также в Крыму установлен официальный выходной день. Такое решение принято на основании соответствующих нормативно-правовых актов, изданных региональными органами власти. В столице и других крупных населенных пунктах с многочисленным мусульманским населением накануне праздника и непосредственно в праздничный день организуются специальные площадки для проведения коллективных молитв и осуществления религиозных обрядов.