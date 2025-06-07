В Турции при жертвоприношениях ранены люди

6 июня 2025 года в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также в Крыму установлен официальный выходной день. Такое решение принято на основании соответствующих нормативно-правовых актов, изданных региональными органами власти. В столице и других крупных населенных пунктах с многочисленным мусульманским населением накануне праздника и непосредственно в праздничный день организуются специальные площадки для проведения коллективных молитв и осуществления религиозных обрядов.