Сафонов высказался на тему возможной аренды из «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов не рассматривает возможность перехода в аренду и намерен бороться за статус основного голкипера в парижском клубе.
Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.
По словам Сафонова, вопрос аренды актуален лишь в том случае, если инициатива исходит от самого клуба. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и не склонен к конфликтам — если руководство выражает доверие и подтверждает, что им довольны, он не видит причин покидать команду.
Вратарь отметил, что уже получил определённую игровую практику, отыграв 17 матчей за ПСЖ, и не уверен, что аренда, где он провёл бы, например, 30 игр, кардинально изменила бы ситуацию.
Сафонов также напомнил, что «Пари Сен-Жермен» доказал свою силу, выиграв в сезоне 2024/25 сразу несколько крупных титулов, включая чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов. В семи матчах сезона он отстоял «на ноль». Хотя нынешнее положение не вполне его устраивает, он уверен, что всё зависит от его собственных усилий.