Сафонов высказался на тему возможной аренды из «ПСЖ»

По словам Сафонова, вопрос аренды актуален лишь в том случае, если инициатива исходит от самого клуба. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и не склонен к конфликтам — если руководство выражает доверие и подтверждает, что им довольны, он не видит причин покидать команду.