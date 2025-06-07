NYT: Трамп считает, что наркотики повлияли на «сумасшедшее» поведение Маска

Президент США Дональд Трамп не исключает, что американский предприниматель Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, в разговоре со своими помощниками Трамп назвал поведение Маска «сумасшедшим» и предположил, что это может быть связано с употреблением наркотиков. При этом, ранее Трамп утверждал, что не обеспокоен информацией о предполагаемом употреблении Маском запрещенных веществ.
Издание напоминило, что ранее сообщала о регулярном употреблении Маском кетамина, экстази и галлюциногенных грибов во время предвыборной кампании Трампа. NYT не располагает информацией о том, продолжал ли Маск употреблять наркотики, когда курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.
3 июня Маск открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он отметил, что США с каждым годом только увеличивают свой госдолг, и поддержал идею объявления импичмента Трампу. Кроме того, американский предприниматель заявил, что без его поддержки американский лидер не смог бы одержать победу на президентских выборах.