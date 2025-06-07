В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

«В этой связи по-прежнему актуально предложение, которое “Справедливая Россия — За правду” вносила еще в 2023 году. О том, что нужен не только федеральный статус, но и единые для всей страны льготы для многодетных семей. При этом при назначении как региональных, так и федеральных мер поддержки никаких критериев нуждаемости для них быть не должно. В том числе это касается выплаты универсального пособия для семей с детьми», — добавил политик.