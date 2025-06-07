Зеленая среда: самарский специалист рассказала, как бороться с сорняками на приусадебном участке

Сорняки — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются садоводы и владельцы загородных участков. В условиях Поволжья, где характерен континентальный климат с жарким летом и сухими весной и осенью, растительность развивается активно, а вместе с ней — и «непрошеные гости» на газонах, клумбах и огородах.