Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ему прислали фотографии его дома в Херсоне, затопленного в результате наводнения. По словам Сальдо, эти фотографии были сделаны два года назад, когда район был затоплен.
— Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым… (чтобы — прим. «ВМ») показать мне, что и мой дом затоплен, — цитирует Сальдо РИА Новости.
Сальдо также напомнил, что плотина Каховской ГЭС была разрушена ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS, и назвал попытки Киева возложить вину за это на Россию пропагандистскими уловками.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области произошло 6 июня 2023 года. Позже появилась информация, что из-за инцидента пришлось эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов, в частности около 300 домов. Число жертв обрушения гидроэлектростанции составило 59 человек.
Примерная сумма ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается в 11,5 миллиарда рублей.