Сальдо получил фото затопленного дома, который сам строил в Херсоне

— Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым… (чтобы — прим. «ВМ») показать мне, что и мой дом затоплен, — цитирует Сальдо РИА Новости.