Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется и как будут выявлять нарушителей, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
По ее словам, в список несовместимых с управлением транспортным средством препаратов могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические средства, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона.
Наказание будет назначено, если при наличии клинических признаков опьянения в крови водителя будут обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Согласно статье 12.8 КоАП, за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.
«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — объяснила Яковлева.
На данный момент непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД сможет заподозрить прием водителем запрещенного препарата, а также нет перечня таких лекарств. Однако впереди еще два чтения, вероятно, к моменту принятия закона многое прояснится, заключила адвокат.