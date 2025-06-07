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Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем

Адвокат Яковлева: в РФ планируют запретить садиться за руль после снотворного.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Законопроект о введении наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения одобрен Госдумой в первом чтении. Каких препаратов это коснется и как будут выявлять нарушителей, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

По ее словам, в список несовместимых с управлением транспортным средством препаратов могут попасть седативные, снотворные и противоэпилептические средства, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона.

Наказание будет назначено, если при наличии клинических признаков опьянения в крови водителя будут обнаружены запрещенные лекарственные вещества. Согласно статье 12.8 КоАП, за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

«Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — объяснила Яковлева.

На данный момент непонятны основания, по которым инспектор ГИБДД сможет заподозрить прием водителем запрещенного препарата, а также нет перечня таких лекарств. Однако впереди еще два чтения, вероятно, к моменту принятия закона многое прояснится, заключила адвокат.