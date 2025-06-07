Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мошенники могут вынудить детей дать доступ к банковским счетам родителей с помощью манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голоса друзей и служб безопасности в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Ежедневно дети проводят в компьютерных играх часы, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты нередко становятся ловушкой: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая информацию о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден “проиграть” деньги», — рассказал он.
Юрист добавил, что еще одной опасностью для детей в интернете может стать мошенничество в мессенджерах.
«Специальные скрипты помогают преступникам имитировать голосовые сообщения от “служб безопасности” или “друзей”, вынуждая детей переводить средства, раскрывать доступ к родительским профилям на “Госуслугах” или в банковских приложениях», — предупредил Хаминский.
Юрист напомнил о случаях, когда злоумышленники заставляли детей передавать наличные из дома, угрожая якобы проблемами с полицией.
«Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: “Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут”. Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе», — подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист порекомендовал родителям вести доверительный открытый диалог с детьми.
«Родителям важно создать доверительную среду, где дети без страха могут рассказать о подозрительных звонках или требованиях в играх. Объясните, что преступники манипулируют страхами, а любую угрозу нужно обсуждать сразу», — отметил Хаминский.
Он также посоветовал родителям пользоваться техническими мерами безопасности: антивирусами, двухфакторной аутентификацией и ограничением платежей в играх.