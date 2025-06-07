Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей

«Ежедневно дети проводят в компьютерных играх часы, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты нередко становятся ловушкой: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая информацию о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден “проиграть” деньги», — рассказал он.