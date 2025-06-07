Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании

«Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как “зуд купальщика”, представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или слабо проточных пресных водоёмах и развиваются в организме моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами служат водоплавающие птицы. Человек заражается случайно, не являясь естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, но не способны в ней выжить и вскоре погибают», — рассказал он.