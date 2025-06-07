Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить при купании

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах можно подхватить церкариоз, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.
«Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как “зуд купальщика”, представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или слабо проточных пресных водоёмах и развиваются в организме моллюсков, которые являются промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами служат водоплавающие птицы. Человек заражается случайно, не являясь естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, но не способны в ней выжить и вскоре погибают», — рассказал он.
По словам медика, внедрение паразита вызывает выраженную аллергическую реакцию на коже. И хотя заболевание не представляет угрозы для жизни, оно может быть весьма мучительным и доставлять значительный дискомфорт.
Собеседник агентства отметил, что церкариоз характеризуется практически мгновенным началом симптомов после контакта с зараженной водой, как правило, поражаются исключительно открытые участки кожи.
«Основные проявления включают покраснение, зуд и покалывание кожи, интенсивность которых может варьировать от умеренной до выраженной. Позднее в очагах поражения могут появляться папулы или волдыри. В отдельных случаях к кожной симптоматике присоединяются общие реакции — бессонница, повышение температуры тела, сухой кашель. Кроме того, при расчесывании сыпи возрастает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей течение заболевания», — предупредил Петров.
Он уточнил, что существуют группы людей, более чувствительных к церкариозу.
«Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует ярче, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют лица с аллергическими заболеваниями, например, с атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц на иммуносупрессивной терапии. У них возможно более длительное течение и риск присоединения вторичной инфекции», — добавил специалист.
Врач подчеркнул, что при появлении симптомов рекомендуется воздержаться от самолечения и не затягивать с визитом к врачу-дерматовенерологу или инфекционисту. Продолжительность лечения церкариоза составляет от нескольких дней до одной недели.