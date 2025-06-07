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Трамп ответил на возможное введение санкций против России: «если будет необходимо»

Трамп заявил об использовании США санкций против РФ в случае необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных санкций против России в случае возникновения подобной необходимости.

«Посмотрим. Я это использую, если будет необходимо», — неоднозначно ответил Трамп.

Так, в разговоре с журналистами, Трамп воздержался от конкретных комментариев относительно своей позиции по поводу нового санкционного законопроекта, разработанного американскими сенаторами.

Инициатива предполагает расширение ограничительных мер в отношении России, включая введение санкций против государств-третьих сторон.

Законопроект также предполагает применение санкций второго порядка к партнерам Москвы. Согласно тексту законопроекта, страны, импортирующие российские энергоресурсы (включая углеводороды и уран), столкнутся с пятикратным увеличением пошлин при экспорте своей продукции в США.

Ранее в ходе встречи Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем американский глава снова не стал говорить о том, готов ли он ужесточить санкции против РФ.