Трамп ответил на возможное введение санкций против России: «если будет необходимо»

Президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных санкций против России в случае возникновения подобной необходимости.
«Посмотрим. Я это использую, если будет необходимо», — неоднозначно ответил Трамп.
Так, в разговоре с журналистами, Трамп воздержался от конкретных комментариев относительно своей позиции по поводу нового санкционного законопроекта, разработанного американскими сенаторами.
Инициатива предполагает расширение ограничительных мер в отношении России, включая введение санкций против государств-третьих сторон.
Законопроект также предполагает применение санкций второго порядка к партнерам Москвы. Согласно тексту законопроекта, страны, импортирующие российские энергоресурсы (включая углеводороды и уран), столкнутся с пятикратным увеличением пошлин при экспорте своей продукции в США.
Ранее в ходе встречи Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем американский глава снова не стал говорить о том, готов ли он ужесточить санкции против РФ.