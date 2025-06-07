Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения

«(В список — ред.) вошли такие авторы, как Захар Прилепин (“Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы”, “Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014−2022 гг. Стихи”), Владимир Мединский (“Война. Мифы СССР. 1939−1945”), Анна Долгарева (“Из осажденного десятилетия”), Алексей Шорохов (“Бранная слава”), Дмитрий Филиппов (“Собиратели тишины”), Олег Рой (“Сыны Победы”, “Тени Донбасса”)», — рассказали в министерстве.