Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения.
«(В список — ред.) вошли такие авторы, как Захар Прилепин (“Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы”, “Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014−2022 гг. Стихи”), Владимир Мединский (“Война. Мифы СССР. 1939−1945”), Анна Долгарева (“Из осажденного десятилетия”), Алексей Шорохов (“Бранная слава”), Дмитрий Филиппов (“Собиратели тишины”), Олег Рой (“Сыны Победы”, “Тени Донбасса”)», — рассказали в министерстве.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дополнительная внеклассная литература должна быть в каждой школьной библиотеке. До 2030 года министерство планирует оснастить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.