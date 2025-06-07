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Reuters: Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод для военной операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод для военной операции.

Как сообщает Reuters, Трамп сказал, что «Украина дала (президенту России Владимиру — прим. “ВМ”) Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Трамп также выразил недовольство ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам и выразил надежду, что конфликт не приведет к ядерной эскалации.

До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что массированные удары являются ответом на участившиеся террористические акты со стороны Киева.

В СМИ сообщили, что в результате удара в Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС.