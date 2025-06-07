Reuters: Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод для военной операции.
Как сообщает Reuters, Трамп сказал, что «Украина дала (президенту России Владимиру — прим. “ВМ”) Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».
Трамп также выразил недовольство ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам и выразил надежду, что конфликт не приведет к ядерной эскалации.
До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что массированные удары являются ответом на участившиеся террористические акты со стороны Киева.
В СМИ сообщили, что в результате удара в Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС.