Эксперт рассказал, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12−14% в следующем году и составить примерно 118−120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом — ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118−120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12−14% к результатам 2025 года», — сказал Балынин.
Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции.
«Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — объяснил эксперт.