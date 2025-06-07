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Эксперт рассказал, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

Балынин: средняя зарплата в России в 2026 году может достичь 120 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12−14% в следующем году и составить примерно 118−120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом — ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118−120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12−14% к результатам 2025 года», — сказал Балынин.

Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции.

«Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — объяснил эксперт.