Вильфанд объяснил, почему на планете растет температура

Основным фактором роста глобальной температуры в настоящее время является человеческая деятельность, ее влияние значительно превосходит воздействие природных явлений. Например, Эль-Ниньо, вызвавшее потепление в 2023 и 2024 годах, не вернется как минимум до осени, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние (на изменение климата — ред.) существенно превышает природное», — заявил Вильфанд.
Он напомнил, что природный феномен Ла-Нинья, связанный с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, в апреле перешел в нейтральную фазу.
По его словам, до конца осени с высокой долей вероятности активная фаза не наступит, и, возможно, начнут формироваться некоторые тенденции.
Вильфанд отметил, что обычно Ла-Нинья и противоположное явление Эль-Ниньо (нагревающее Тихий океан) чередуются, но иногда фазы могут повторяться. Он также подчеркнул, что последняя фаза Ла-Нинья была крайне слабой и практически не повлияла на глобальную температуру.
Феномены Ла-Нинья и Эль-Ниньо воздействуют на погодные условия по всей планете. Их особенность заключается в механизме теплообмена: при Ла-Нинья тепло активно поглощается океаном из атмосферы, а при Эль-Ниньо, наоборот, поток тепла из океана в атмосферу вызывает аномальное повышение температур.
Последний цикл Эль-Ниньо продолжался с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего наступила нейтральная фаза. Однако его последствия продолжали влиять на глобальный климат — 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, побив рекорд 2023 года.