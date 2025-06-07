Вильфанд объяснил, почему на планете растет температура

Вильфанд отметил, что обычно Ла-Нинья и противоположное явление Эль-Ниньо (нагревающее Тихий океан) чередуются, но иногда фазы могут повторяться. Он также подчеркнул, что последняя фаза Ла-Нинья была крайне слабой и практически не повлияла на глобальную температуру.