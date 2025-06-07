Ранены более 14 тысяч человек: празднование Курбан-байрама в Турции обернулось травмами

За первые сутки празднования Курбан-байрама в медицинские учреждения Турции поступило свыше 14 тыс. граждан, получивших травмы во время ритуального забоя жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.
«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», — написал Мемишоглу.
В социальных сетях также появились видеозаписи, на которых запечатлены жертвенные животные, сумевшие вырваться на свободу и избежать ритуального забоя.
Напомним, что в прошлогоднее празднование Курбан-байрама в Турции медицинская помощь понадобилась 16 тыс. гражданам. Они также были ранены при забое животных для участия в ритуале.