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Ранены более 14 тысяч человек: празднование Курбан-байрама в Турции обернулось травмами

Более 14 тысяч человек ранены во время жертвоприношений в Турции.

Источник: Комсомольская правда

За первые сутки празднования Курбан-байрама в медицинские учреждения Турции поступило свыше 14 тыс. граждан, получивших травмы во время ритуального забоя жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», — написал Мемишоглу.

В социальных сетях также появились видеозаписи, на которых запечатлены жертвенные животные, сумевшие вырваться на свободу и избежать ритуального забоя.

Напомним, что в прошлогоднее празднование Курбан-байрама в Турции медицинская помощь понадобилась 16 тыс. гражданам. Они также были ранены при забое животных для участия в ритуале.