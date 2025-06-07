Юрист объяснил, как мошенники лишают денег родителей через детей

Мошенники способны склонить детей к предоставлению доступа к банковским счетам родителей посредством манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голосов друзей и служб безопасности в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он отметил, что дети ежедневно проводят часы в компьютерных играх, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты зачастую превращаются в ловушку: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая сведения о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют деньги на анонимные счета или искусственно создают ситуации, в которых ребенок вынужден «проиграть» средства, рассказал он.
Юрист добавил, что еще одной угрозой для детей в интернете может стать мошенничество в мессенджерах. По его словам, специальные скрипты позволяют преступникам имитировать голосовые сообщения от «служб безопасности» или «друзей», вынуждая детей переводить деньги, раскрывать доступ к родительским профилям на «Госуслугах» или в банковских приложениях, предупредил Хаминский.
Юрист напомнил о случаях, когда злоумышленники принуждали детей передавать наличные из дома, угрожая мнимыми проблемами с полицией. Хаминский подчеркнул, что подростки часто скрывают от родителей мелкие секреты, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения. Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной опасности, подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист порекомендовал родителям выстраивать доверительный открытый диалог с детьми. По его словам, родителям важно создать доверительную атмосферу, где дети без страха смогут рассказать о подозрительных звонках или требованиях в играх. Нужно объяснить ребенку, что преступники манипулируют страхами, а любую угрозу необходимо обсуждать незамедлительно, отметил Хаминский.
Он также посоветовал родителям использовать технические меры безопасности: например, антивирусы, двухфакторную аутентификацию и ограничение платежей в играх.