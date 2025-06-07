Юрист объяснил, как мошенники лишают денег родителей через детей

Он отметил, что дети ежедневно проводят часы в компьютерных играх, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты зачастую превращаются в ловушку: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая сведения о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют деньги на анонимные счета или искусственно создают ситуации, в которых ребенок вынужден «проиграть» средства, рассказал он.