На сколько может вырасти средняя зарплата в России в 2026 году

По словам эксперта, хотя прирост средней зарплаты в следующем году будет ниже текущих показателей, ее значение в абсолютном выражении продолжит расти. «На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом — ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118−120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчета, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12−14% к результатам 2025 года», — сообщил Балынин в беседе с РИА Новости.