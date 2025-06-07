Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе

Она привела пример — в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля).