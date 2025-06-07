Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, — и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые», — сказала РИА Новости адвокат.
Она привела пример — в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля).
«В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен — это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса», — отметила Кузьминова.
По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. «Правовой совет — чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов», — подчеркнула адвокат.