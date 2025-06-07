Мошенники стали использовать детей для доступа к банковским счетам родителей

Мошенники используют новые схемы, чтобы получить доступ к банковским счетам родителей через их детей. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, злоумышленники манипулируют детьми, используя внутриигровые покупки, вредоносные программы и имитацию голоса друзей или служб безопасности в мессенджерах. Они могут вынуждать детей переводить деньги, раскрывать доступ к аккаунтам на «Госуслугах» или в банковских приложениях, а также передавать наличные из дома.
Юрист подчеркнул, что мошенники усиливают страх детей перед разоблачением и рекомендуют родителям создать доверительную среду, где дети смогут без страха рассказывать о подозрительных звонках или требованиях.
— Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: «Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут». Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе, — объяснил Хаминский в беседе с РИА Новости.
Он также посоветовал использовать технические меры безопасности, такие как антивирусы, двухфакторная аутентификация и ограничение платежей в играх.
Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, в которой аферисты сами подталкивают граждан к общению. Они рассылают смс с сообщением о якобы взломе аккаунта на госуслугах, прикладывая номер телефона для связи. Главное правило — не перезванивать по указанным номерам, а проверять информацию самостоятельно, связавшись напрямую с ведомством.