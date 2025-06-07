Мошенники стали использовать детей для доступа к банковским счетам родителей

— Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: «Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут». Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе, — объяснил Хаминский в беседе с РИА Новости.