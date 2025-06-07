Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Израиля хотят увеличить количество авиарейсов с Россией

Власти Израиля хотят увеличить количество авиарейсов в города России.

Власти Израиля хотят увеличить количество авиарейсов в города России. Один переводчик уже поддержал данную инициативу, заявил гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар.

«Уже сейчас ведутся переговоры с рядом авиакомпаний. И я знаю совершенно точно, по крайней мере, об одной авиакомпании, которая может увеличить число рейсов в Израиль», — рассказал он в интервью ТАСС.

Шахар добавил, что с авиаперевозчиками ведется работа о возможности запуска комбинированных рейсов из городов РФ в Эйлат через аэропорт Бен-Гурион — главную воздушную гавань Израиля. Он напомнил, что вскоре состоится первый рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат.

Гендиректор Минтуризма Израиля считает, что новые рейсы помогут нарастить турпоток между двумя странами. В свою очередь увеличение числа туристов приведет к снижению цен, резюмировал Шахар.

Ранее сообщалось о запуске прямых авиарейсов из Ханты-Мансийска в Сухум.