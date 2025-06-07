Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

«Мошеннические схемы часто основаны на принципах игрового контента. Сценарий вовлечения подростков становится очень похожим на игру. Он воспроизводит, или точнее даже переносит, те действия, которые ему были разрешены в игре и которые он с удовольствием множество раз повторял, на реальную ситуацию. Возникает совершенно конкретная проблема: граница между опосредованной техническими средствами реальностью и не опосредованной техническими средствами реальностью. Эта граница для подростков размыта», — рассказала врач.