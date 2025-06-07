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Врач рассказала, почему подростки уязвимы для мошенников

Никишина: подростки уязвимы для мошенников из-за низкого уровня прогнозирования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подростки стали одной из главных мишеней для мошенников из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Она уточнила, что у подростков не сформировано критическое или абстрактно-логическое мышление. Оно может возникнуть к концу подросткового возраста, если у человека нет никакой психопатологии. Критическое мышление позволяет устанавливать причинно-следственные отношения, отношения общего и частного. Его отсутствие или несформированность делает подростков уязвимыми к манипуляциям.

«Мошеннические схемы часто основаны на принципах игрового контента. Сценарий вовлечения подростков становится очень похожим на игру. Он воспроизводит, или точнее даже переносит, те действия, которые ему были разрешены в игре и которые он с удовольствием множество раз повторял, на реальную ситуацию. Возникает совершенно конкретная проблема: граница между опосредованной техническими средствами реальностью и не опосредованной техническими средствами реальностью. Эта граница для подростков размыта», — рассказала врач.

Она добавила, что подросток идеален с точки зрения воздействия мошенников. В этом возрасте у них не сформирована еще в полной мере способность к прогнозированию, что тоже ограничивает возможности сохранить свою неприкосновенность и не попасть под воздействие мошенников.

«К тому же, сейчас социальная среда достаточно активно транслирует установку неуязвимости: “Тебе ничего не будет, потому что ты несовершеннолетний” или “Ты молодой, тебя пожалеют”, как будто он не несет ответственности за все последующие действия», — отметила Никишина.

По ее словам, эта возрастная группа стала одной из явных мишеней для мошенников и манипуляторов из-за несформированности критичности мышления и низкого уровня прогнозирования.