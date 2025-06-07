Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом

С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом заработанных ими за 2024 год баллов, а также для угольщиков и сотрудников гражданской авиации, которые имеют на это право и подали заявку с 1 апреля по 30 июня. Большая часть пересчетов произойдет автоматически, заключил специалист.