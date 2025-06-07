Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пенсионные выплаты летом 2025 года будут увеличены в несколько этапов, это коснется разных категорий получателей, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
В частности, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, к этой сумме добавится еще 1 314 рублей.
Аналогичное повышение ждет граждан, которым в мае была оформлена первая группа инвалидности.
«Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности», — сказал Виноградов.
С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом заработанных ими за 2024 год баллов, а также для угольщиков и сотрудников гражданской авиации, которые имеют на это право и подали заявку с 1 апреля по 30 июня. Большая часть пересчетов произойдет автоматически, заключил специалист.