Врач предупредил об инфекции, которую можно подхватить при купании

Он уточнил, что существуют группы лиц, более подверженных тяжелому течению церкариоза. Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует острее, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют люди с аллергическими заболеваниями, например, атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц, получающих иммуносупрессивную терапию. У них возможно более длительное течение и повышенный риск вторичной инфекции, добавил специалист.