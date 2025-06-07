Врач предупредил об инфекции, которую можно подхватить при купании

При купании в стоячих или слабо проточных пресных водоемах существует риск заражения церкариозом, сообщил РИА Новости заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.
Его словам, церкариоз, или церкариальный дерматит, также именуемый «зудом купальщика», является воспалительной кожной реакцией, развивающейся при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий. Эти микроорганизмы обитают в стоячих или малопроточных пресных водоёмах и развиваются в организме моллюсков, выступающих промежуточными хозяевами, тогда как окончательными хозяевами являются водоплавающие птицы. Человек инфицируется случайно, не будучи естественным звеном в жизненном цикле паразита: церкарии проникают в кожу, однако не способны в ней выжить и вскоре гибнут, рассказал Петров.
По словам врача, внедрение паразита провоцирует острую аллергическую реакцию на коже. И хотя болезнь не угрожает жизни, она может быть крайне мучительной и причинять значительный дискомфорт.
Собеседник агентства отметил, что для церкариоза характерно практически мгновенное появление симптомов после контакта с инфицированной водой; как правило, поражаются только открытые участки кожи.
Он отметил, что основные проявления включают покраснение, зуд и покалывание кожи, интенсивность которых варьируется от умеренной до сильной. Позднее в очагах поражения могут возникать папулы или волдыри. В отдельных случаях к кожным симптомам добавляются общие реакции — бессонница, повышение температуры, сухой кашель. Кроме того, расчесывание сыпи повышает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей течение заболевания, предупредил Петров.
Он уточнил, что существуют группы лиц, более подверженных тяжелому течению церкариоза. Прежде всего это дети, у которых кожа тоньше, а иммунная система реагирует острее, что может сопровождаться не только высыпаниями, но и лихорадкой. Повышенную чувствительность также демонстрируют люди с аллергическими заболеваниями, например, атопическим дерматитом или бронхиальной астмой. Более выраженные симптомы могут наблюдаться у пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых людей, лиц, получающих иммуносупрессивную терапию. У них возможно более длительное течение и повышенный риск вторичной инфекции, добавил специалист.
Врач подчеркнул, что при возникновении симптомов настоятельно рекомендуется избегать самолечения и не откладывать визит к врачу-дерматовенерологу или инфекционисту. Лечение церкариоза длится от нескольких дней до одной недели.