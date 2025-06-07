Новый полет Starliner к МКС может состояться на ранее начала 2026 года

В заявлении агентства отмечается, что запуск возможен не ранее 2026 года, при этом продолжается оценка конфигурации миссии — будет ли следующий полёт грузовым или пилотируемым. Американские астронавты уже проходят подготовку к полету на Starliner в составе экипажа, однако решения по составу миссии пока не принято.