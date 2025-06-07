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Новый полет Starliner к МКС может состояться на ранее начала 2026 года

Такая вероятность связана с необходимостью устранения ряда технических проблем.

Источник: Аргументы и факты

Полёт космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, к Международной космической станции (МКС) может быть отложен до начала 2026 года.

Как сообщили в NASA, это связано с необходимостью устранения ряда технических проблем и завершением процесса сертификации системы.

В заявлении агентства отмечается, что запуск возможен не ранее 2026 года, при этом продолжается оценка конфигурации миссии — будет ли следующий полёт грузовым или пилотируемым. Американские астронавты уже проходят подготовку к полету на Starliner в составе экипажа, однако решения по составу миссии пока не принято.

Ранее замруководителя NASA по космических программ Кеннет Бауэрсокс заявил, что NASA и Роскосмос продолжают совместную работу над подготовкой подробного плана завершения эксплуатации МКС.