Новый полет Starliner к МКС может состояться на ранее начала 2026 года

Полёт космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, к Международной космической станции (МКС) может быть отложен до начала 2026 года.
Как сообщили в NASA, это связано с необходимостью устранения ряда технических проблем и завершением процесса сертификации системы.
В заявлении агентства отмечается, что запуск возможен не ранее 2026 года, при этом продолжается оценка конфигурации миссии — будет ли следующий полёт грузовым или пилотируемым. Американские астронавты уже проходят подготовку к полету на Starliner в составе экипажа, однако решения по составу миссии пока не принято.
Ранее замруководителя NASA по космических программ Кеннет Бауэрсокс заявил, что NASA и Роскосмос продолжают совместную работу над подготовкой подробного плана завершения эксплуатации МКС.