Украинские провокаторы в действии: губернатор Сальдо получил давние кадры его затопленного дома

Напомним, что Каховская ГЭС была разрушена утром 6 июня 2023 года, что привело к катастрофическому сбросу воды из водохранилища. В результате наводнению подверглись территории по обоим берегам Днепра — как подконтрольные украинским властям (правый берег), так и находящиеся под контролем российской стороны (левый берег). Власти оперативно ввели сначала региональный, а затем и федеральный режим чрезвычайной ситуации. Тогда были эвакуированы тысячи жителей из затопленных населенных пунктов.