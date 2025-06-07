Украинские провокаторы в действии: губернатор Сальдо получил давние кадры его затопленного дома

Украинские провокаторы продолжают извлекать свою выгоду путем мошеннических действий. На этот раз они попытались ввести в заблуждение губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Так, он получил от украинских провокаторов фотографии его затопленного дома в Херсоне. Причем использованные кадры — двухгодичной давности. Об этом информируют РИА Новости.
Губернатор пояснил, что ему прислали архивный снимок подтопленного района с его домом. Действия украинских провокаторов совпали с годовщиной подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками.
«Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым», — рассказал Сальдо.
При этом Сальдо выразил уверенность, что подобные акции потеряют свою значимость на фоне достижений российских войск в зоне спецоперации и успехов в восстановительных работах.
«Вот эта вся технология воздействия на умы должна опровергаться фактами, которые мы показываем. Мы будем продолжать строить и мы освободим всю Херсонскую область, мы достигнем целей специальной военной операции и мы восстановим Каховскую плотину», — заверил губернатор.
Напомним, что Каховская ГЭС была разрушена утром 6 июня 2023 года, что привело к катастрофическому сбросу воды из водохранилища. В результате наводнению подверглись территории по обоим берегам Днепра — как подконтрольные украинским властям (правый берег), так и находящиеся под контролем российской стороны (левый берег). Власти оперативно ввели сначала региональный, а затем и федеральный режим чрезвычайной ситуации. Тогда были эвакуированы тысячи жителей из затопленных населенных пунктов.
Позднее президент России Владимир Путин охарактеризовал уничтожение гидроузла как «варварскую акцию» со стороны киевского руководства.
Ранее KP.RU подробно писал об катастрофе с плотиной Каховской ГЭС. Тогда, вопреки целям киевского режима посеять панику и хаос, Херсонщина смогла выстоять и пережить удар ВСУ.