В минувшую пятницу Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в ответ на террористические акты Киева. Удар был нанесен по конструкторским бюро, предприятиям по производству и ремонту военной техники и беспилотников, центрам подготовки летчиков и складам вооружения ВСУ. В сводке ведомства подчеркивается, что цели достигнуты, а все назначенные объекты поражены.