Попытки Украины нанести России существенный ущерб не увенчались успехом, и ответный удар по украинской территории наглядно показал это, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
«Вчерашний удар России по Украине продемонстрировал, что парк бомбардировщиков не утратил мощи, и ничто не помешало планам России, не говоря уже о причинении ей какого-либо значительного урона», — сказал он.
По оценке аналитика, Россия причинила ВСУ многократно больший ущерб, чем Украина когда-либо могла нанести своими атаками.
В минувшую пятницу Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в ответ на террористические акты Киева. Удар был нанесен по конструкторским бюро, предприятиям по производству и ремонту военной техники и беспилотников, центрам подготовки летчиков и складам вооружения ВСУ. В сводке ведомства подчеркивается, что цели достигнуты, а все назначенные объекты поражены.