Одна донорская печень спасла сразу двух человек в Иркутске

Это значит, что один донорский орган разделили на две части, чтобы спасти двух пациентов — взрослого и ребенка. Подробности операции узнавал корреспондент irk.aif.ru.
«На кону стояли их жизни».
«Меньшую часть донорской печени пересадили 15-летнему подростку с врожденной патологией, а большую — 58-летней женщине с циррозом из-за гепатита В», — рассказывают врачи.
Кто эти люди друг другу?
«Нет, не соседи, не дальние родственники — два чужих друг другу человека, у которых были даже разные болезни, из-за которых понадобилась трансплантация», — рассказывает irk.aif.ru главный внештатный трансплантолог минздрава региона Александр Новожилов.
Вмешательство, когда орган разделяют на две части, называют сплит-операцией. В этот раз она длилась более семи часов. Пациентов объединяла группа крови и необходимость пересадки печени.
«Мальчику 15 лет. Его проблемы со здоровьем врачи заметили, когда ребёнок был совсем маленьким. У него диагностировали врождённую патологию желчевыводящих путей. Врачи сразу понимали — когда мальчик вырастет, ему потребуется трансплантация органа, — рассказывает доктор. — Второй пациент — женщина, 58 лет, с диагнозом цирроз печени. Он появился у неё из-за другого заболевания — вирусного гепатита В».
Конечно, этих людей, которым пересадили печень погибшего человека, до операции ничего не связывало. Свою очередь они ждали почти год, и тогда у них была другая задача — дожить до того момента, как попадут на операционный стол.
«Эта операция дала шанс на жизнь двум пациентам одновременно, — сказал глава минздрава Приангарья Андрей Модестов. — Она открывает новые возможности для лечения детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями печени».
Почему разделили печень на двоих?
«Причин, по которым нужно было проводить сплит-операцию, было много, — объяснял Александр Новожилов. — Прежде всего потому, что ребёнку технически невозможно пересадить печень взрослого человека полностью. Орган в любом случае надо делить на две части, поэтому мы и пересадили большую из них взрослому человеку. Пациенты провели в больнице около месяца, сейчас они выписаны и идут на поправку».
Пока оба были в больнице — познакомились. Ведь теперь они живут с «общим» органом — за себя и за того человека, который погиб. Оба благодарны — и ему, и докторам, которые спасли им жизни.
Благодаря методике сплит-трансплантации люди, которым нельзя по разным причинам пересадить орган от родственного донора, могут получить помощь. Чаще всего так бывает, если семья маленькая, а у кого-то из родных есть противопоказания к пересадке.