Одна донорская печень спасла сразу двух человек в Иркутске

«Причин, по которым нужно было проводить сплит-операцию, было много, — объяснял Александр Новожилов. — Прежде всего потому, что ребёнку технически невозможно пересадить печень взрослого человека полностью. Орган в любом случае надо делить на две части, поэтому мы и пересадили большую из них взрослому человеку. Пациенты провели в больнице около месяца, сейчас они выписаны и идут на поправку».