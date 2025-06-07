Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево

Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов ввела временные ограничения в крупнейшем аэропорту Москвы — Шереметьево. Об этом проинформировал официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUEE)», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Сегодня ночью Росавиация также вводила ограничения на полеты в двух других аэропортах столицы. Это Домодедово и Жуковский. Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях сняли.
Накануне также сообщалось, что Росавиация временно закрывала аэропорт Калуги. Его работу возобновили этой ночью.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.