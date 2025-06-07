Трамп заявил, что США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на фоне обострившегося конфликта с предпринимателем Илоном Маском, объявил о намерении администрации пересмотреть все государственные соглашения с корпорациями, которыми владеет Маск. Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома. «Мы все изучим. Речь идет о крупных субсидиях», — сказал американский лидер.