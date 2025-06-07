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Трамп заявил, что США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска

На фоне конфликта Трампа и Маска власти США проведут оценку госконтрактов с компаниями, принадлежащих Маску.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на фоне обострившегося конфликта с предпринимателем Илоном Маском, объявил о намерении администрации пересмотреть все государственные соглашения с корпорациями, которыми владеет Маск. Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома. «Мы все изучим. Речь идет о крупных субсидиях», — сказал американский лидер.

Согласно данным The New York Times, в 2025 году предприятия, принадлежащие Маску, получили государственное финансирование в размере около $3 млрд в рамках 100 соглашений с 17 федеральными агентствами.

Ранее американский президент допустил, что Маск вступил с ним в конфронтацию из-за употребления наркотических веществ. По информации издания The New York, в разговоре с участниками своего окружения Трампа назвал действия Маска «сумасшедшими».