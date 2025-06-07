Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 23

Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Хабаровском увеличилось до 23 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла 6 июня 2025 года в 10:00 на улице в селе Воронежское-2. Автобус Hyundai Aero Town, перевозивший 29 детей 2011−2017 годов рождения, двух сопровождающих и одного родителя, опрокинулся в районе улицы Центральной, 2 — он направлялся в сторону зоосада «Приамурский», где для детей должна была пройти экскурсия.
По уточнённым данным, автобус двигался от проезда Юности к улице Набережной, где на уклоне водитель не справился с управлением, наехал на бетонный столб ограждения и съехал с дороги. Предварительно, у транспортного средства отказала тормозная система.
В результате аварии пострадали 23 человека. В краевую клиническую больницу имени профессора О. В. Владимирцева госпитализировали пятерых детей и двух сопровождающих, а в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича — двоих детей. Остальным оказали помощь на месте, после чего отпустили домой. Водитель не получил травм, а все пассажиры, по его словам, были пристёгнуты ремнями безопасности.
В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также рассматривается возможность проведения проверки перевозчика в рамках федерального закона о государственном контроле. Водителю вынесено определение о расследовании административного нарушения по статье 11.23 КоАП РФ за управление автобусом без карты водителя в тахографе.