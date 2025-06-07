Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 23

В результате аварии пострадали 23 человека. В краевую клиническую больницу имени профессора О. В. Владимирцева госпитализировали пятерых детей и двух сопровождающих, а в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича — двоих детей. Остальным оказали помощь на месте, после чего отпустили домой. Водитель не получил травм, а все пассажиры, по его словам, были пристёгнуты ремнями безопасности.