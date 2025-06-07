РФ запатентовала технологию для обслуживания орбитальной станции роботами

Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания. Об этом в пятницу, 6 июня, доложил президенту РФ Владимиру Путину первый вице-премьер Денис Мантуров.
По словам Мантурова, новая Российская орбитальная станция (РОС) станет первой в мире «платформой-дроном», оснащенной роботами для самостоятельного обслуживания. Эта технология является запатентованным решением Российской Федерации.
— Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации, — цитирует Мантурова ТАСС.
Планируется, что технология будет апробирована на РОС, а затем использована в рамках российской лунной программы. Развертывание РОС на околополярной орбите запланировано на период с 2027 по 2033 годы.
Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института, вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев рассказал, что в России запатентована система нового летательного аппарата. Он представляет собой гибрид самолета и вертолета.