РФ запатентовала технологию для обслуживания орбитальной станции роботами

— Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации, — цитирует Мантурова ТАСС.