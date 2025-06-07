В небе над Московской областью прогремели четыре взрыва

Напомним, ранее Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, направлявшегося к столице. В связи с этим был введён план «Ковёр» в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, но уже через 19 минут он был снят. Местные жители сообщали о взрывах в трёх деревнях Подмосковья. Информации о пострадавших нет.