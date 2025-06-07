Работать сверхурочно вынуждены 56% челябинцев

В среднем сверхурочная работа увеличивает продолжительность рабочего времени на 25% от установленной нормы. Мужчины работают сверхурочно чаще женщин (60% против 52%). При этом сотрудники младше 35 лет соглашаются на переработки чаще, но их продолжительность меньше (в среднем +23% к норме). У работников старше 35 лет переработки длиннее (+29−30%), хотя соглашаются они реже.