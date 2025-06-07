Работать сверхурочно вынуждены 56% челябинцев

В среднем сверхурочная работа увеличивает продолжительность рабочего времени на 25% от установленной нормы. Мужчины работают сверхурочно чаще женщин (60% против 52%). При этом сотрудники младше 35 лет соглашаются на переработки чаще, но их продолжительность меньше (в среднем +23% к норме). У работников старше 35 лет переработки длиннее (+29−30%), хотя соглашаются они реже.
Доля сотрудников, работающих сверхурочно, возрастает с ростом зарплаты: 52% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, и 59% среди получающих от 100 тысяч рублей.
Чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты, экономисты. Реже — операторы колл-центров, юристы. Наибольшее количество сверхурочных часов у врачей и учителей.