В МИД отметили осведомленность США о позиции РФ по Украине: «угрозами санкций не изменить»

Вашингтон осведомлен о принципиальной позиции Росии по устранению причин конфликта на Украине, при этом санкционные угрозы не окажут влияния на позицию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«Принципиальная позиция, которая была озвучена президентом России на встрече с руководством МИД без малого год назад, в Вашингтоне хорошо известна, и угрозами санкций ее не изменить», — сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что американское руководство предыдущего созыва уже имело возможность проверить это на практике. При этом Рябков указал на готовность России к конструктивному диалогу на условиях взаимного уважения.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции в отношении России, если возникнет подобная необходимость. При этом Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о законопроекте сенаторов, предполагающего санкции против государств-третьих сторон.