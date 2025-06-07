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В МИД отметили осведомленность США о позиции РФ по Украине: «угрозами санкций не изменить»

Рябков: США хорошо известна позиция РФ по устранению причин конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон осведомлен о принципиальной позиции Росии по устранению причин конфликта на Украине, при этом санкционные угрозы не окажут влияния на позицию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.

«Принципиальная позиция, которая была озвучена президентом России на встрече с руководством МИД без малого год назад, в Вашингтоне хорошо известна, и угрозами санкций ее не изменить», — сказал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что американское руководство предыдущего созыва уже имело возможность проверить это на практике. При этом Рябков указал на готовность России к конструктивному диалогу на условиях взаимного уважения.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции в отношении России, если возникнет подобная необходимость. При этом Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о законопроекте сенаторов, предполагающего санкции против государств-третьих сторон.