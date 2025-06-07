В российском регионе перестали выдавать статус предпенсионера

«С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается», — разъяснил Гусев в беседе с РИА Новости.