В российском регионе перестали выдавать статус предпенсионера

С первого января в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера.
Жители Москвы, достигшие предпенсионного возраста с 2025 года, больше не смогут оформить соответствующий статус, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).
«С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается», — разъяснил Гусев в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что граждане, которые уже оформили статус предпенсионера ранее, продолжают пользоваться всеми положенными мерами поддержки вплоть до выхода на пенсию. Новые правила касаются только тех жителей столицы, которые достигли установленного возраста после 1 января этого года. Изменения связаны с корректировкой социальной политики города по отношению к лицам предпенсионного возраста.
В 2025 году досрочное пенсионное обеспечение смогут получить сотрудники, занятые на вредных производствах, военнослужащие, женщины с многодетными семьями, а также ряд других граждан. Например, работники вредных производств, жители Крайнего Севера и военнослужащие могут выйти на досрочную пенсию в зависимости от условий труда, состояния здоровья или социального положения.