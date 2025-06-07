В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам ранены более 14 тысяч человек

Курбан-байрам (или Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников мусульман, наряду с Ураза-байрамом. Он отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому календарю, сразу после завершения хаджа — паломничества в Мекку. Праздник длится четыре дня и символизирует готовность верующего к жертве ради Бога, восходя к преданию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который по велению Аллаха был готов принести в жертву своего сына.