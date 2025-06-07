В Госдуме доработают проект о штрафах за плохую борьбу с борщевиком

«Мы ведем законодательную работу над тем, чтобы защитить земли сельскохозяйственного назначения, и в целом защитить нашу природу. На сегодняшний день в законодательстве нет обязанности собственников земель бороться с инвазивными растениями, однако эта борьба необходима. Законопроект, где я являюсь соавтором, прошел первое чтение и закрепит в Земельном кодексе РФ обязанность владельцев всех земель, вне зависимости от категории, бороться с такими растениями. Штрафы уже фактически прописаны, вносятся изменения в статью 8.7 КоАП РФ. После принятия закона физлица, не борющиеся с борщевиком и другими вредителями, заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей», — сказал Колунов.