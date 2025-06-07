Госдума одобрила наказание за вождение под воздействием лекарств

Водителям рекомендовали осторожней подходить к применению лекарств при управлении автомобилем.
В России намерены ввести наказание за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Соответствующий законопроект одобрила в первом чтении Госдума. Об этом сообщила адвокат «Советник-Центра» Анастасия Яковлева.
«Под действие закона могут попасть водители, в организме которых обнаружат седативные, снотворные, противоэпилептические препараты, а также анестетики и лекарства от болезни Паркинсона. Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования», — процитировало Яковлеву агентство «Прайм».
По сведениям издания, пока не сформулированы основания, по которым Госавтоинспекция будет определять прием водителем запрещенного препарата. Также не сформирован соответствующий перечень таких медикаментов.
Как сообщало URA.RU, водителям рекомендовали тщательно изучать состав всех принимаемых препаратов и консультироваться с врачом о возможности управления машиной. Автомобилистам посоветовали возить с собой рецепты и инструкции на случай оспаривания протокола и воздерживаться от поездок в течение всего периода выведения вещества из организма. Особую осторожность следует проявлять при приеме кодеина (до 12 часов) и фенобарбитала (до 4 суток).