Госдума одобрила наказание за вождение под воздействием лекарств

Как сообщало URA.RU, водителям рекомендовали тщательно изучать состав всех принимаемых препаратов и консультироваться с врачом о возможности управления машиной. Автомобилистам посоветовали возить с собой рецепты и инструкции на случай оспаривания протокола и воздерживаться от поездок в течение всего периода выведения вещества из организма. Особую осторожность следует проявлять при приеме кодеина (до 12 часов) и фенобарбитала (до 4 суток).