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Собянин: силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Аргументы и факты

В результате работы российских систем противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотника, двигавшихся в направлении Москвы.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, отметив, что на местах падения обломков задействованы аварийные службы.

Незадолго до этого, с разницей в несколько часов, мэр также информировал о нейтрализации ещё одного беспилотного летательного аппарата.

На фоне происходящего в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на взлеты и посадки. Как пояснил представитель Росавиации Артём Кореняко, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.