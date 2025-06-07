Собянин: силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву

В результате работы российских систем противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотника, двигавшихся в направлении Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, отметив, что на местах падения обломков задействованы аварийные службы.
Незадолго до этого, с разницей в несколько часов, мэр также информировал о нейтрализации ещё одного беспилотного летательного аппарата.
На фоне происходящего в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на взлеты и посадки. Как пояснил представитель Росавиации Артём Кореняко, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.