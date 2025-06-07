Психолог перечислила три вопроса, которые помогут разговориться с интровертом

Интроверты не любят поверхностных бесед и шумных компаний, но это не значит, что с ними невозможно наладить контакт. Напротив — если найти правильный подход, можно завязать глубокий и интересный разговор. Психолог, врач общественного здравоохранения и коуч международного уровня Яна Тухватуллина поделилась советами, как начать диалог с интровертами.
— Интроверты ценят глубокие и содержательные разговоры. Вместо затрагивания несущественных тем, можно задать вопросы, которые побуждают к размышлениям, — рассказала Тухватуллина в беседе с KP.RU.
Так, по ее словам, это могут быть следующие вопросы: «Какие книги или фильмы произвели на тебя впечатление?», «Как ты предпочитаешь проводить свободное время?», «Есть ли у тебя хобби, которое помогает расслабиться?». Они помогут создать доверительную атмосферу и установить контакт даже с самым замкнутым собеседником.
Психолог объяснила, что интроверты часто испытывают дискомфорт в условиях постоянного взаимодействия с большим количеством людей. Уважительное отношение к их потребности в личном пространстве и времени на восстановление помогает выстраивать гармоничные отношения.