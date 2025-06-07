Психолог перечислила три вопроса, которые помогут разговориться с интровертом

Так, по ее словам, это могут быть следующие вопросы: «Какие книги или фильмы произвели на тебя впечатление?», «Как ты предпочитаешь проводить свободное время?», «Есть ли у тебя хобби, которое помогает расслабиться?». Они помогут создать доверительную атмосферу и установить контакт даже с самым замкнутым собеседником.