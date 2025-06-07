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Юрист рассказала, какие лекарства могут запретить водителям в РФ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении наказания за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева пояснила, какие препараты могут попасть под запрет и как будут выявлять нарушителей.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении наказания за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева пояснила, какие препараты могут попасть под запрет и как будут выявлять нарушителей.

По словам Яковлевой, в список препаратов, несовместимых с вождением, могут войти седативные, снотворные, противоэпилептические средства, анестетики и лекарства от болезни Паркинсона.

— Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования, — цитирует Яковлеву РИА Новости.

За такое нарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Яковлева отметила, что пока не ясно, по каким основаниям инспектор ГИБДД сможет заподозрить водителя в употреблении запрещенных препаратов, и отсутствует сам перечень этих лекарств.

10 апреля стало известно, что в России намерены принять законопроект, запрещающий продажу товаров, которые помогают нарушать закон, например банок для маскировки алкоголя, отмычек и бутафорской грязи для авто.