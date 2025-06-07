Юрист рассказала, какие лекарства могут запретить водителям в РФ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении наказания за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева пояснила, какие препараты могут попасть под запрет и как будут выявлять нарушителей.