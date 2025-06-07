В Северной Корее произошел сбой в работе главных новостных сайтов

В Северной Корее наблюдается сбой в работе главных новостных сайтов страны. В настоящий момент они не доступны для пользователей.
По состоянию на утро субботы, 7 июня, пользователи не могут попасть на страницы сайтов Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио «Голос Кореи» и газеты «Нодон Минмун».
Также сообщается, что не открывается сайт министерства иностранных дел КНДР.
Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Северной Корее произошел сбой в работе интернета. Скорее всего, неполадки возникли из-за внутренней проблемы.
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