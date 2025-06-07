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В Северной Корее произошел сбой в работе главных новостных сайтов

В Северной Корее наблюдается сбой в работе главных новостных сайтов страны.

В Северной Корее наблюдается сбой в работе главных новостных сайтов страны. В настоящий момент они не доступны для пользователей.

По состоянию на утро субботы, 7 июня, пользователи не могут попасть на страницы сайтов Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), радио «Голос Кореи» и газеты «Нодон Минмун».

Также сообщается, что не открывается сайт министерства иностранных дел КНДР.

Тем временем агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Северной Корее произошел сбой в работе интернета. Скорее всего, неполадки возникли из-за внутренней проблемы.

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