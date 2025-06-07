Некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты этим летом

Пенсионные выплаты летом будут увеличены в несколько этапов.
Летом 2025 года пенсионные выплаты в России увеличат поэтапно для разных категорий граждан. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Важно отметить, что доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности», — отметил Виноградов. Его слова передает «Прайм».
Как сказал эксперт, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, с июня начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Повышение также затронет граждан, которым в мае была назначена первая группа инвалидности. Виноградов добавил, что если за пенсионером старше 80 лет официально оформлен уход, сумма ежемесячной выплаты увеличится еще на 1 314 рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии, пишет «Национальная служба новостей». По словам депутата, на сегодняшний день передача накопительной пенсии по наследству допускается лишь в случаях, когда гражданин скончался до оформления соответствующей выплаты либо если пенсия ему назначалась в виде срочных платежей.