Некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты этим летом

Как сказал эксперт, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, с июня начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Повышение также затронет граждан, которым в мае была назначена первая группа инвалидности. Виноградов добавил, что если за пенсионером старше 80 лет официально оформлен уход, сумма ежемесячной выплаты увеличится еще на 1 314 рублей.