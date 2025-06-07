Депутаты ГД увеличат штрафы некоторым владельцам участков

«Законопроект, где я являюсь соавтором, прошел первое чтение и закрепит в Земельном кодексе РФ обязанность владельцев всех земель, вне зависимости от категории, бороться с такими растениями (инвазивными растениями, к которым относится борщевик — прим. URA.RU). Штрафы уже фактически прописаны, вносятся изменения в статью 8.7 КоАП РФ. После принятия закона физлица, не борющиеся с борщевиком и другими вредителями, заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей», — рассказал Колунов в интервью РИА Новости.