Депутаты ГД увеличат штрафы некоторым владельцам участков

Садоводов ждут крупные штрафы, если они не будут уничтожать борщевик на своих участках.
Депутаты Госдумы РФ планируют внести изменения в законопроект, предусматривающий введение штрафов до 700 тысяч рублей для собственников земельных участков. Это коснется тех садоводов, кто не принимает меры по уничтожению борщевика. Об этом сообщил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Законопроект, где я являюсь соавтором, прошел первое чтение и закрепит в Земельном кодексе РФ обязанность владельцев всех земель, вне зависимости от категории, бороться с такими растениями (инвазивными растениями, к которым относится борщевик — прим. URA.RU). Штрафы уже фактически прописаны, вносятся изменения в статью 8.7 КоАП РФ. После принятия закона физлица, не борющиеся с борщевиком и другими вредителями, заплатят штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей», — рассказал Колунов в интервью РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что инвазивные растения, особенно борщевик Сосновского, наносят значительный ущерб окружающей среде. Как он отметил, эти виды вытесняют местную флору, выделяя в почву химические соединения, которые приводят к снижению ее плодородия. Колунов также отметил, что проект закона предусматривает, что правительство России утвердит список инвазивных растений, подлежащих обязательному уничтожению.
Ранее комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила инициативу Минсельхоза, которая обязывает владельцев и пользователей земельных участков уничтожать инвазивные растения, включая борщевик Сосновского. Перечень таких растений еще дорабатывается, а за их неуничтожение уже предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц. Подобные меры поддержаны правительством РФ и направлены на защиту местной экосистемы.