Жителей трех регионов РФ предупредили об опасном природном явлении

На пяти российских реках прогнозируется достижение отметки опасного явления.
В настоящее время на реках Дальнего Востока, Урала и Сибири активно продолжается период весеннего половодья. Согласно прогнозам, в течение текущей недели уровень воды на нескольких реках в этих регионах может достичь критических значений, что создает риск затопления расположенных вблизи населенных пунктов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Продолжается процесс весеннего половодья на реках России. В Якутии на реке Алдан прогнозируется опасное явление, там несколько населенных пунктов подтапливается, и превышение отметки сохранится в ближайшие дни. Возможны подтопления села Охотский-Перевоз и поселка Хандыга», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.
В ХМАО на реке Большой Салым ожидается повышение уровня воды до критических значений, что может привести к затоплению прилегающих территорий. В Тюменской области на реке Ишим уже около месяца сохраняется угроза чрезвычайной ситуации, связанная с высоким уровнем воды.
В Республике Коми на реке Печора в ближайшее время прогнозируется достижение критического уровня воды, что может привести к выходу реки за пределы поймы. В Красноярском крае на реке Енисей ожидается превышение опасного водного рубежа, в связи с чем существует риск подтопления села Караул и прилегающих территорий.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области на реке Ишим уже фиксировалось повышение уровня воды, в том числе в районе села Викулово, где уровень воды приближался к опасным отметкам из-за второй волны паводка, вызванной сбросом на Сергеевском водохранилище. На других реках региона также отмечались колебания уровня воды, однако именно на Ишиме сохраняется наиболее высокая угроза ЧС.