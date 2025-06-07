Жителей трех регионов РФ предупредили об опасном природном явлении

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на реке Ишим уже фиксировалось повышение уровня воды, в том числе в районе села Викулово, где уровень воды приближался к опасным отметкам из-за второй волны паводка, вызванной сбросом на Сергеевском водохранилище. На других реках региона также отмечались колебания уровня воды, однако именно на Ишиме сохраняется наиболее высокая угроза ЧС.