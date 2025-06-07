Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей трех регионов РФ предупредили об опасном природном явлении

В настоящее время на реках Дальнего Востока, Урала и Сибири активно продолжается период весеннего половодья. Согласно прогнозам, в течение текущей недели уровень воды на нескольких реках в этих регионах может достичь критических значений, что создает риск затопления расположенных вблизи населенных пунктов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На пяти российских реках прогнозируется достижение отметки опасного явления.

В настоящее время на реках Дальнего Востока, Урала и Сибири активно продолжается период весеннего половодья. Согласно прогнозам, в течение текущей недели уровень воды на нескольких реках в этих регионах может достичь критических значений, что создает риск затопления расположенных вблизи населенных пунктов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Продолжается процесс весеннего половодья на реках России. В Якутии на реке Алдан прогнозируется опасное явление, там несколько населенных пунктов подтапливается, и превышение отметки сохранится в ближайшие дни. Возможны подтопления села Охотский-Перевоз и поселка Хандыга», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

В ХМАО на реке Большой Салым ожидается повышение уровня воды до критических значений, что может привести к затоплению прилегающих территорий. В Тюменской области на реке Ишим уже около месяца сохраняется угроза чрезвычайной ситуации, связанная с высоким уровнем воды.

В Республике Коми на реке Печора в ближайшее время прогнозируется достижение критического уровня воды, что может привести к выходу реки за пределы поймы. В Красноярском крае на реке Енисей ожидается превышение опасного водного рубежа, в связи с чем существует риск подтопления села Караул и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области на реке Ишим уже фиксировалось повышение уровня воды, в том числе в районе села Викулово, где уровень воды приближался к опасным отметкам из-за второй волны паводка, вызванной сбросом на Сергеевском водохранилище. На других реках региона также отмечались колебания уровня воды, однако именно на Ишиме сохраняется наиболее высокая угроза ЧС.