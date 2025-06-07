В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В СМИ сообщили, что в результате удара в Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС.