В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно информации, тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях ранее.
В Киеве воздушная тревога была объявлена в 2:40 по московскому времени, и в течение трех минут распространилась на Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую и Киевскую области, передает РИА Новости.
До этого в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.
В СМИ сообщили, что в результате удара в Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС.
Также стало известно, что российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожение ЗРК.